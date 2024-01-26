В Москве возложили цветы к памятнику героям сопротивления в память о Холокосте

В церемонии приняли участие главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Цветы накануне Международного дня памяти жертв Холокоста возложили к памятнику героям сопротивления в нацистских лагерях и гетто около Еврейского музея и центра толерантности в Москве, передает корреспондент ТАСС.

В церемонии приняли участие главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.

"Этот памятник соответствует духу сопротивления нацизму, борьбы за справедливость, не быть покорной жертвой. Холокост - это концентрация человеконенавистничества. Мы хотим, чтобы такого больше никогда не повторялось, чтобы попытки реабилитации, попытки сказать, что те, кто убивали невинных людей, они были не такими уж плохими, чтобы такого не было", - сказал Борода.

Он отметил, что в мире недостаточно памятников именно героям сопротивления. "Еврейский народ активно участвовал в сопротивлении - в рядах Советской армии, в партизанских отрядах, в том числе и в концлагерях и гетто", - пояснил он.

Кроме цветов, к памятнику также возложили камни. "По нашей традиции человек, который уходит из этого мира, поднимается выше. <...> Камень - это знак материализма, знак этого мира. Здесь, в этом мире, остается только камень, но душа поднимается выше", - пояснил Лазар.

В годы Второй мировой войны в фашистских концлагерях было уничтожено 6 млн евреев и людей других национальностей. 27 января 1945 года советская армия освободила гитлеровский концлагерь Освенцим. По решению Генассамблеи ООН с 2005 года во всем мире этот день отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста.