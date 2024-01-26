В Карачаево-Черкесии в 2024 году появятся восемь новых спортивных объектов

В частности, в течение года планируют завершить строительство ледового дворца в Карачаевске и спортивного комплекса в Теберде, сообщил глава республики Рашид Темрезов

ЧЕРКЕССК, 26 января. /ТАСС/. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и создание семи спортплощадок запланировали в Карачаево-Черкесии (КЧР) на 2024 год, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"Новый ФОК, две умные спортплощадки и пять площадок с уличными тренажерами - такие спортивные объекты создадим в КЧР в 2024 году. Современный малый физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Курджиново и, несомненно, обеспечит жителям села комфортные и безопасные условия для занятий спортом и поддержания здоровья", - написал Темрезов в Telegram-канале.

ФОК площадью более 930 кв. м с тренажерным залом, универсальным залом для единоборств и игровых видов спорта возведут в Урупском районе республики по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

Отмечается, что в текущем году планируется также завершить строительство первого в регионе ледового дворца в Карачаевске и спортивного комплекса в Теберде.

"Обеспечить динамичное развитие спортивной инфраструктуры в регионе - это та задача, которую ставит перед нами президент России. Только за последний год в Карачаево-Черкесии мы завершили строительство 12 спортивных объектов", - подчеркнул Темрезов.

С 2019 года в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" в КЧР появились 70 спортивных объектов, в их числе 8 новых физкультурно-оздоровительных комплексов, два обновленных стадиона и 60 плоскостных сооружений - многофункциональные спортплощадки, футбольные поля, площадки ГТО.