СК прекратил дело в отношении двух обвиняемых в избиении экс-баскетболиста ЦСКА Шведа

В действиях братьев Князя и Эльсевара Амираслановых отсутствует состав преступления, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении двух обвиняемых в избиении бывшего баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"После анализа всех материалов дела сотрудники СК пришли к выводу, что в действиях братьев Князя и Эльсевара Амираслановых отсутствует состав преступления. Они отпущены из-под стражи, обвинение в тяжких телесных повреждениях и хулиганстве с них сняты", - рассказал собеседник агентства.

В мае 2023 года студент МГИМО Князь Амирасланов и его брат, учащийся Британской высшей школы дизайна Эльсевар были арестованы на три месяца по делу о нападении на спортсмена. При этом, как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, главным обвиняемым по делу остается водитель одного из Амираслановых Юсуф Мирашуров. "Изначально он обвинялся в хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью. Однако в конце декабря обвинения в хулиганских действиях с него были сняты. Тем не менее, он остается под стражей", - сказал собеседник агентства. В Басманном суде Москвы ТАСС уточнили, что "в конце декабря 2023 г. суд продлил срок содержания под стражей Мирашурова Ю. Р., обвиняемого по ч. 2 п. "д" ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровья из хулиганских побуждений) на три месяца".

Еще одним обвиняемым по делу стал студент МГИМО Глеб Писарев, который летом 2023 года был арестован, однако позднее отпущен под домашний арест.

Баскетболист был избит в ночь на 2 мая 2023 года у ресторана на Большой Никитской улице в центре Москвы. Его доставили в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. По делу первоначально были задержаны три человека. Четвертого фигуранта - Мирашурова - задержали в международном аэропорту Жуковский, он покупал билеты для вылета за границу и пытался покинуть РФ.

Баскетболист Алексей Швед является победителем Евролиги 2007-2008 гг. в составе ЦСКА, также он - обладатель бронзовой медали Олимпиады 2012 года в Лондоне. Сейчас выступает за китайский клуб "Шаньси лунгс".