Умер старейший архиерей РПЦ архиепископ Анатолий

Ему было 93 года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Старейший архиерей Русской православной церкви (РПЦ) архиепископ Анатолий (Кузнецов) умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

"26 января 2024 года, на 94-м году жизни, преставился ко Господу находившийся на покое старейший архиерей Русской православной церкви архиепископ Анатолий (Кузнецов)", - говорится в сообщении.

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архиепископа Анатолия (Кузнецова) похоронят в историческом некрополе Московской духовной академии, который находится в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Архиепископ Анатолий (Евгений Кузнецов) родился 28 мая 1930 года в городе Иркутске. В 1960 году пострижен в монашество, в 1963 году - возведен в сан игумена, в 1968 году - в сан архимандрита. Участвовал в работе Библейской комиссии издательского отдела Московской патриархии. 25 февраля 1993 года возведен в сан архиепископа. В 2002 году был назначен Священным Синодом настоятелем ставропигиального прихода в Манчестере (Великобритания). В 2017 году почислен на покой по состоянию здоровья.