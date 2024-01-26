В Калуге открылась выставка "Ленинградский набат"

Она приурочена к 80-летию со дня полного освобождения города от фашистской блокады

ТАСС, 26 января. Выставка "Ленинградский набат", приуроченная к 80-летию со дня полного освобождения города от фашистской блокады, открылась в "Музее Г. К. Жукова" в Калуге. Посетителям впервые представили рукопись полководца о снятии блокады Ленинграда, сообщили ТАСС в пресс-службе Музея Победы.

"Всего в выставку войдут более 20 экспонатов из фондов Калужского филиала Музея Победы. Среди раритетов будут и предметы, которые представят посетителям впервые. Так, гости музея увидят рукопись главы из книги "Воспоминания и размышления" Георгия Жукова, посвященной снятию блокады Ленинграда, а также альбом с видами Ленинграда, подаренный полководцу", - говорится в сообщении.

Также в экспозиции, которая будет работать до 29 февраля, представлены медаль "За оборону Ленинграда" и удостоверение к ней, элементы обмундирования Красной армии: каска, полевая сумка, фляга, вооружение советских бойцов. Посетители смогут ознакомиться с архивными фотоснимками, картинами и плакатами, посвященными событиям блокады Ленинграда.