В Кемерове открыли лабораторный корпус инфекционной больницы

В церемонии открытия принял участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

КЕМЕРОВО, 26 января. /ТАСС/. Лабораторный корпус инфекционной больницы открыли в Кемерове, обеспечить его строительство ранее поручил президент России Владимир Путин. В церемонии открытия принял участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы открываем лабораторный корпус инфекционной больницы. Мы создаем систему инфекционной безопасности всего Кузбасса. Два года назад мы открыли инфекционный корпус в Новокузнецке для Южной агломерации, он сейчас вовсю работает. Теперь мы занимаемся Северной агломерацией. У нас есть свои кузбасские проблемы, связанные со СПИДом, туберкулезом, гепатитом. Мы серьезно отличаемся от других регионов не в лучшую сторону. И эти две большие больницы будут заниматься и этой проблемой в том числе", - сказал журналистам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Мурашко добавил, что в Кузбассе медицина развивается. "Самый яркий и отражающий ситуацию показатель - ожидаемая продолжительность жизни, он уже превысил допандемийный. За 2023 год на мероприятия по укреплению материально-технической базы, инфраструктурные проекты, первичную медико-санитарную помощь, на проекты по профилактике онкологии и сердечно-сосудистым заболеваниям только из федерального бюджета было направлено почти 3,5 млрд рублей", - отметил Мурашко.

Областная инфекционная больница в Кемерове сейчас работает в зданиях 1960-х годов постройки и нуждается в модернизации. Финансирование на эти цели предусмотрено программой социально-экономического развития Кузбасса, утвержденной в прошлом году премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. К 2025 году планируется построить новый стационар площадью более 27,1 тыс. кв. м, станцию дезинфекции санитарных автомобилей, контрольно-пропускные пункты, кислородную станцию, очистные сооружения ливневых стоков и котельную. Ожидается, что в новых помещениях будут ежегодно оказывать помощь 11 тыс. пациентам.