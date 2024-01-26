В Запорожской области за три года высадят почти 570 га леса

В 2024 году региональное Министерство природы планирует создать государственные лесхозы и лесничества

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Минприроды Запорожской области планирует высадить 569,7 га леса за 2024-2026 года, по 189,9 га ежегодно. Об этом ТАСС рассказали в региональном министерстве.

"На период 2024-2026 годов запланировано проведение работ по лесоразведению и лесовосстановлению на площади не менее 189,9 га ежегодно", - сообщили в Министерстве природы, экологии и недропользования Запорожской области.

В 2024 году региональное министерство планирует создать государственные лесхозы и лесничества, которые будут заниматься охраной лесов от пожаров и выполнением плановых объемов лесоразведения и лесовосстановления.

Разработан и согласован с Рослесхозом сводный план тушения лесных пожаров в Запорожской области. Как пояснили в региональном Минприроды, он необходим "для оптимизации размещения лесопожарных формирований, техники и оборудования, а также для повышения эффективности подразделений пожарной охраны и координации во время тушения лесных пожаров".