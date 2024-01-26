В Челябинске продлили режим неблагоприятных метеоусловий

Он будет действовать до 29 января

ЧЕЛЯБИНСК, 26 января. /ТАСС/. Режим метеоусловий, неблагоприятных для рассеивания вредных веществ в воздухе, который объявляли в городах Челябинской области с вечера 22 января до 26 января, продлили до вечера 29 января, следует из материалов, опубликованных Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"До 20:00 (18:00 мск) 29 января в Челябинске, Карабаше, Коркино, Аше, Сатке, Златоусте, Магнитогорске <…> в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", - сказано в материалах.

Согласно требованиям законодательства, в период неблагоприятных метеоусловий заводы должны снизить объем выбросов.

22 января сообщалось, что до 26 января включительно в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ (слабый ветер неблагоприятных направлений).

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ.