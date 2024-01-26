В Нижнем Новгороде открыли сообщество платформы "Россия - страна возможностей"

Команда сформировала свою систему ценностей, определила миссию и цели

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 января. /ТАСС/. Региональное сообщество президентской платформы "Россия - страна возможностей" открыли в Нижнем Новгороде. Команда сформировала свою систему ценностей, определила миссию и цели, сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

"Мы как президентская платформа создаем возможность для регионов получить дополнительно огромное количество людей, вовлеченных, мотивированных, <...> а с другой стороны - для людей это возможность реализоваться свои замыслы, идеи, проекты, чтобы они оказались востребованы в регионе", - рассказал журналистам заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Дмитрий Гужеля.

История формирования сообщества выпускников проектов "Россия - страна возможностей" в Нижегородской области началась с объединения выпускников разных проектов президентской платформы. В него вошли активные участники, финалисты и победители таких проектов, конкурсов и олимпиад президентской платформы "Россия - страна возможностей", как "Лидеры России", "Флагманы образования", "Мастера гостеприимства", "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект", "Большая перемена" и других.

В настоящий момент в сообщество входит более 100 активных молодых людей, среди них представители регионального отделения "Движения Первых", региональных органов власти, общественных организаций региона, молодежных советов, руководители образовательных и волонтерских организаций и другие.

Дмитрий Гужеля отметил, что участники проектов "Россия - страна возможностей" есть во всех регионах страны, однако отличие Нижегородской области в том, что ранее здесь запустили специальную образовательную программу. "Наша задача создать структуру, которая бы работала на регион, но без федерального вмешательства. То есть мы всегда рядом, мы всегда помогаем, мы всегда поддерживаем, но люди работают в том месте, где они живут", - добавил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей".

Победителей школьных и студенческих конкурсов платформы в регионе рассматривают еще и как кадровый резерв, рассказала министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева. По ее словам, благодаря этому сообществу в регионе появятся новые важные проекты и инициативы.

О платформе

АНО "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента России Владимира Путина в 2018 году. Миссия платформы - создавать будущее страны, открывая равные возможности для каждого. За 5 лет работы платформы участниками ее 26 проектов стали 20 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира.