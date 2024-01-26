Протестующие аграрии начали перекрывать дороги вокруг Парижа

Организаторы акции заявили, что блокада столицы продлится не менее десяти часов

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Французские фермеры, участвующие в акциях протеста против сельскохозяйственной политики правительства страны и Евросоюза, начали блокировать подступы к французской столице. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Перекрыта ведущая к Парижу ключевая автострада A1 (север), в ближайшее время будут заблокированы A6 (юг), A10 (юго-запад), A13 (запад), A15 (северо-запад). Аграрии начали блокировать трассы в 14:00 (16:00 мск). Организаторы акции заявили, что блокада столицы продлится не менее десяти часов - до полуночи по парижскому времени (02:00 мск).

Манифестации аграриев прошли в департаменте Ивелин на автострадах близ Версаля. Кроме того, демонстрации состоялись и в коммуне Фонтенбло в департаменте Сена и Марна, и в департаменте Валь-д'Уаз, где расположен парижский аэропорт Шарль-де-Голль.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь провел в четверг встречу с министрами сельского хозяйства и экологического перехода, чтобы обсудить требования сельских профсоюзов. Он намерен направиться в ближайшее время в департамент Верхняя Гаронна, чтобы посетить фермерские хозяйства и сообщить участникам протестов о мерах правительства по нормализации ситуации в отрасли.

Массовые демонстрации фермеров проходят во Франции на фоне недовольства работников отрасли падением доходов из-за инфляции и расширения импорта во Францию сельскохозяйственной продукции с Украины. "Меры, осуществляемые в поддержку Киева, дестабилизируют рынок, - отметил член руководства Национальной федерации профсоюзов фермеров (FNSEA) Оливье Доже в интервью журналу Valeurs Actuelles. - Наше сельское хозяйство приносится в жертву геополитическим интересам".

Также аграрии выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, и за менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокируют автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов. По словам организаторов акций, протесты охватывают 85 из 96 департаментов страны.