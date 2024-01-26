Профсоюзы провели Фестиваль трудовых династий в Москве

Участниками фестиваля стали 11 династий, среди них семьи педагогов, врачей и ветеринаров, сотрудников "Мосводоканала" и Московского метрополитена, предприятий судостроительной промышленности и микроэлектроники, научно-исследовательского центра железнодорожного транспорта и другие

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Фестиваль трудовых профсоюзных династий, на котором семьям вручили знаки и памятные подарки, прошел в столице, сообщили ТАСС в пресс-службе Московской федерации профсоюзов.

"В столице прошел Фестиваль трудовых профсоюзных династий. На площадке одного из крупнейших гостиничных комплексов "Измайлово" московские семьи, общий стаж которых на городских предприятиях исчисляется столетиями, отметили за добросовестный труд и развитие наставничества", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что участниками фестиваля стали 11 династий, среди них семьи педагогов, врачей и ветеринаров, сотрудников "Мосводоканала" и Московского метрополитена, предприятий судостроительной промышленности и микроэлектроники, научно-исследовательского центра железнодорожного транспорта и другие. Для почетных гостей выступили заслуженные артисты и творческие коллективы, также была развернута экспозиция об истории трудовых династий, их достижениях в работе и профсоюзной деятельности.

"На фестивале мы рады отметить семьи, которые десятилетиями трудятся на благо Москвы, выступают наставниками и передают мастерство и опыт молодым специалистам. Ежегодно количество трудовых профсоюзных династий в столице увеличивается, и с уверенностью можно сказать, что каждая третья семья в профсоюзном движении продолжает традиции своей трудовой династии. Благодаря такой преемственности многие профессии, в том числе рабочие, вновь становятся популярными. Надеюсь, тенденция наставничества и вовлечения молодого поколения в трудовую жизнь семьи и коллектива будет сохраняться и развиваться дальше", - цитирует пресс-служба слова исполняющего обязанности председателя Московской Федерации профсоюзов Юрия Павлова.