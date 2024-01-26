В Ереване возложили цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда

Посол России Сергей Копыркин подчеркнул роль, которую народ Армении сыграл в спасении более 200 детей, эвакуированных из города

ЕРЕВАН, 26 января. /ТАСС/. Российские и белорусские дипломаты, представители Россотрудничества в Армении и члены молодежных организаций приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику детям блокадного Ленинграда. Как сообщила пресс-служба посольства РФ, мероприятие приурочено к 80-летней годовщине полного освобождения города от фашистской блокады.

"Около миллиона человек погибли в ходе блокады - это были годы испытаний и страданий, но для нас, для будущих поколений, они стали и ярким символом силы духа, воли к жизни, стойкости и мужества, любви к своей Родине. Сегодня мы склоняем голову в память о тех, кто отдал свою жизнь на фронте и защищал Ленинград, кто погиб в блокадном Ленинграде, не сдавшись, в память тех, кто восстанавливал разрушенный город", - отметил в своем выступлении посол России Сергей Копыркин.

Дипломат подчеркнул роль, которую народ Армении сыграл в спасении более 200 детей, эвакуированных из города. "Мемориал "Детям блокадного Ленинграда" - памятник тем людям в Армении, которые дали приют детям из блокадного города. Это памятник той любви и человеческой солидарности, которая наряду с героизмом и страданиями отмечает нашу память о тех событиях. Этот жест добра, любви, милосердия - неотъемлемая часть памяти о той трагедии, которую пережил наш народ в годы Великой Отечественной войны", - отметил он.

Копыркин зачитал послание губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, а также вручил блокаднице Галине Федоровой почетный знак "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" и личное поздравление от президента России Владимира Путина.

Шесть человек, переживших блокаду Ленинграда, сейчас проживают в Армении.