В Чувашии запускают проекты по родникам и экотропам

По словам главы республики Олега Николаева, развитие этих направлений поможет сплотить общество и привлечь в регион туристов

ЧЕБОКСАРЫ, 26 января. /ТАСС/. Год экологической культуры и бережного природопользования официально открылся в Чувашии. В 2024 году в республике начнется реализация двух новых проектов: формирование цифровой карты родников и создание экологических троп, заявил глава республики Олег Николаев.

"Очень важно <…> запустить в этом году <…> новые направления, которые <…> всколыхнут глубинные процессы связи поколений. <…> Это [проект] "Родники Чувашии": очищение родников, приведение их в порядок, [создание] цифровой карты родников. <…> Другой проект - это создание экотроп, которые будут охватывать в том числе эти родники", - отметил Николаев.

По его словам, развитие этих направлений поможет сплотить общество и привлечь в регион туристов. "Эти два проекта, на мой взгляд, могут в этом году нас объединить <…> и создать новую практику", - полагает глава Чувашии.

Николаев подчеркнул, что в Год экологической культуры и бережного природопользования в регионе предусмотрено много мероприятий с охватом различных сторон жизнедеятельности. В их числе - мониторинг состояния экологической среды, внедрение цифровых сервисов, развитие системы переработки твердых коммунальных отходов, продолжение строительства инфраструктуры для очистки сточных вод, в том числе водоотведения. "Наша задача - обобщить практику нашей работы в целом по направлению экологической повестки. <…> Главное - сохранить экологическое благополучие", - подчеркнул глава региона.

Председатель общественной организации "Российское экологическое общество" Рашид Исмаилов в своем видеообращении выразил поддержку в выборе экологической тематики. "Мы приняли участие в подготовке плана мероприятий, сопровождаем этот план <…> интеллектуальными, инфраструктурными проектами, нашими кадрами", - подчеркнул Исмаилов.

В августе 2023 года Николаев в Telegram-канале написал, что Чувашии есть чем гордиться в плане экологии. По его словам, республика находится в числе регионов с хорошей экологией и не первый год входит в десятку лидеров экологического рейтинга России.

Родники и экотропы

Решение о формирование реестра с цифровой картой родников было принято в ноябре 2023 года. Проект включает инвентаризацию родников с последующей оцифровкой данных. Власти подчеркивают, что тема родников является очень значимой и чувствительной, а сами источники требуют не только учета, но и ухода.

На создание сети экологических троп в Чувашии планируется направить до 2035 года около 4 млрд рублей бюджетных и внебюджетных средств, сообщило Минэкономразвития республики на своем сайте. В настоящее время в регионе действуют пять экотроп, еще три маршрута власти намерены обустроить в рамках национального туристического маршрута "Великий Волжский путь".

Уточняется, что в планах - создание экологического маршрута из Мариинского Посада в Козловку, который предполагается выстроить "по следам" войска Емельяна Пугачева. Другой проект представляет собой прогулку из Новочебоксарска в Мариинский Посад вдоль правого берега Волги с переправой через устье реки Цивили. Также планируется проложить туристический экомаршрут из Чебоксар в Моргаушский округ, включающий панорамные виды Волги, посещение водопада Серебряный каскад и старейшины чувашских дубрав.

Год экологической культуры

2024 год в Чувашии - Год экологической культуры. В пресс-службе администрации главы республики отмечают, что особое внимание будет уделено проведению эколого-просветительских мероприятий, развитию и продвижению экологического туризма, благоустройству водных объектов. "Подспорьем в реализации мероприятий тематического года станет стратегия экологической безопасности до 2035 года, направленная на формирование комфортной и безопасной среды для жителей республики и постепенный переход на зеленую экономику", - говорится в сообщении.

Кроме того, запланированы стратегическая сессия "Экологическая политика и устойчивое развитие Чувашской Республики до 2030 года", всероссийский семинар по изучению состояния дубрав региона, встречи знаменитых экологов с молодежью. Пройдут конкурсы "Лучший эколог Поволжья - 2024", "Лучшее экологически ответственное предприятие Чувашской Республики". Также благоустроят памятник природы "Старейшина чувашских дубрав".