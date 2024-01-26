Королева Камилла рассказала о самочувствии Карла III после перенесенной операции

По ее словам, у короля Великобритании все хорошо

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III хорошо себя чувствует после плановой операции, перенесенной им в пятницу в связи с увеличенной простатой. Об этом, покидая лондонскую больницу, где находится Его Величество, заявила журналистам его жена королева Камилла.

"У него все хорошо, спасибо", - сказала королева, слова которой приводит телеканал Sky News.

О том, что Карлу III потребуется операция, стало известно на прошлой неделе. Тогда же в Букингемском дворце сообщили, что обнаруженное у короля новообразование - доброкачественное, а сама процедура будет корректирующей. В течение непродолжительного периода, который должен понадобиться 75-летнему королю для восстановления после операции, он не будет исполнять публичные обязанности.

Король был госпитализирован в частную больницу в районе Вестминстер. Там же сейчас находится жена старшего сына монарха, принца Уэльского Уильяма, 42-летняя принцесса Уэльская Кэтрин. 16 января она перенесла операцию на брюшной полости и должна провести в больнице около двух недель.

Как пояснили в Букингемском дворце, Карл III разрешил обнародовать свой диагноз, чтобы привлечь внимание к необходимости профилактики заболеваний предстательной железы и ранней диагностики рака простаты.