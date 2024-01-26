Премьер Франции объявил первые меры в поддержку фермеров на фоне массовых протестов

Габриэль Атталь представил десять мер, среди которых сокращение сроков рассмотрения апелляций, запрет на проведение проверок чаще раза в год и упрощение юридических процедур

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь анонсировал серию мер по упрощению бюрократических процедур и защите работников сельскохозяйственной сферы в республике в ответ на озвученные ранее требования профсоюзов. Его обращение транслировала пресс-служба правительства.

"Мы решили поставить сельское хозяйство превыше всего. Я хочу разблокировать, освободить, упростить жизнь и дать нашим фермерам дышать свободно", - заявил Атталь в начале своего почти часового выступления.

Он признал, что фермеры являются одними из самых уязвимых категорий перед лицом потепления климата и пообещал, что не допустит публичного порицания представителей этой сферы как виновников этого потепления. Глава правительства добавил, что фермеры составляют "наследие и идентичность" Франции. "Мы должны сказать всем французам, кто может, чтобы они всегда предпочитали покупать французское, конечно, и мы также должны сказать всем, кто отвечает за государственные закупки, чтобы они присоединились к этим усилиям", - сказал Атталь.

Комментируя массовые демонстрации фермеров, он заявил, что считает их гнев "здоровым", но выразил сожаление в связи с неоправданным насилием, которое применяют некоторые участники акций. В этой связи он огласил целый список мер, подготовленных правительством после нескольких дней консультаций с профсоюзами и представителями отрасли.

Конкретные решения

Ближайшие три недели, по его словам, станут "месяцем упрощения" бюрократических процедур. Со своей стороны он объявил десять мер, среди которых сокращение сроков рассмотрения апелляций, обязательство для судей рассматривать связанные с фермерскими хозяйствами дела в 10-месячный срок, запрет на проведение проверок чаще одного раза в год и упрощение юридических процедур. Кроме того, в течение этих трех недель префекты должны будут встретиться с фермерами, чтобы обсудить, "что еще можно упростить, как можно добиться максимального эффекта".

Отдельно премьер-министр затронул тему соблюдения закона о справедливом вознаграждении для фермеров. По его словам, правительство намерено жестче контролировать его соблюдение промышленными компаниями и дистрибьюторами, а также пообещал "три жесткие санкции" в отношении тех, кто не будет его соблюдать. Он не уточнил, какое именно наказание последует в случае нарушения закона, но ранее министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр заявил о планах взимать штраф в размере 2% от оборота компании.

Правительство также намерено ускорить рассмотрение заявок на получение срочной финансовой поддержки для находящихся в трудном положении хозяйств. Помимо стандартных субсидий это коснется и выплат фермерам в регионах, пострадавших от стихийного бедствия. Фонд срочной помощи для фермеров Бретани, оказавшейся под ударом урагана и проливных дождей в контексте прошлого года будет увеличен вдвое. Представители сектора биопродуктов получат дополнительные 50 млн евро на развитие. В контексте требований фермеров о помощи на фоне распространения эпизоотической геморрагической болезни скота он пообещал увеличить возмещение расходов на услуги ветеринаров с 80% до 90%.

Отказ от роста акцизов на топливо

Среди прочего Атталь упомянул и одно из главных требований фермеров - отказ от повышения цен на топливо для спецтехники. Хотя реформа по акцизам на топливо была принята и согласована с профсоюзом, мы должны сказать четко и открыто: она не может работать. Мы останавливаем запланированную траекторию роста цен", - сказал он.

Премьер-министр добавил, что с настоящего момента будет сильно упрощена процедура подачи заявок на компенсацию части стоимости такого топлива. Вместо заполнения различных формуляров "до лета этого года" скидка будет предоставляться автоматически, часть стоимости будет по умолчанию компенсироваться государством заправщикам.

Борьба на уровне ЕС

Глава правительства в своей речи подчеркнул, что фермеры стоят у фундамента продовольственной безопасности страны, в связи с чем заверил их в готовности правительства оказать им поддержку. Он также пообещал, что президент Франции Эмманюэль Макрон будет обсуждать связанные с этим вопросы на саммите ЕС, который состоится в Брюсселе 1 февраля.

"Франция выступает против подписания договора с МЕРКОСУР. Я говорю это громко и ясно", - заявил премьер-министр, комментируя озвученные ранее претензии фермеров в связи с планами ЕС подписать соглашение о свободной торговле со странами Южноамериканского общего рынка.