В Швейцарии более трети населения не принадлежат ни к какой религиозной общине

Доля жителей страны без религиозной принадлежности впервые стала самой многочисленной группой в Швейцарии, сообщило Федеральное управление статистики

ЖЕНЕВА, 26 января. /ТАСС/. Более трети жителей Швейцарии (34%) не принадлежит к какой-либо религиозной общине. Их доля впервые превысила в 2022 году в структуре населения долю католиков (32%), являющихся крупнейшей конфессиональной группой в стране. Об этом сообщило Федеральное управление статистики (ФУС).

По его данным, в 2022 году, "достигнув 34%, доля населения без религиозной принадлежности впервые превысила в Швейцарии долю католиков (32%)". Эта группа также существенно больше группы последователей Евангелической реформатской церкви (21%) и иных религий (13%). Таким образом, население без религиозной принадлежности "впервые составило самую многочисленную группу в Швейцарии", констатировали в статистическом ведомстве.

"За последние 50 лет доля населения, не исповедующего религию, в Швейцарии продолжала увеличиваться: с 1% в 1970 году до 11% на рубеже тысячелетия, - говорится в докладе ФУС. - К 2010 году она выросла почти вдвое и составила 20%, а в 2022 году более трети (34%) людей в возрасте 15 лет и старше больше не принадлежали к какой-либо религиозной общине".

Тем не менее почти треть швейцарцев, не имеющих религиозной принадлежности, "считают себя в некоторой степени или полностью духовными". Таким образом, отметили в ФУС, религия или духовность "играют в определенных ситуациях весьма или очень важную роль и для людей без религиозной принадлежности, например, в трудные моменты жизни (28%) или в случае болезни (22%)". Среди этих людей около 30% "верят не в одного или нескольких богов, а в высшую силу".

Доля людей без религиозной принадлежности варьируется в Швейцарии в зависимости от кантона. Они составляют большинство населения в полукантоне Базель-Штадт и кантоне Невшатель (соответственно 56% и 53%), тогда как их доля более чем вдвое меньше в центральной Швейцарии - в полукантонах Нидвальден (24%), Обвальден (22%) и кантоне Ури (19%). Меньше всего людей без религиозной принадлежности в полукантоне Аппенцелль-Иннерроден (15%). Тех, кто не ассоциирует себя ни с какой конфессией, в целом меньше в сельской местности (28%), чем в городах (36%), а также среди женщин (31%), чем среди мужчин (36%).

В ФУС пришли к выводу, что многие жители Швейцарии прежде принадлежали к одной из религиозных общин. Таких почти две трети среди тех, кто сейчас заявляет об отсутствии религиозной принадлежности. Около половины из них в детстве были последователями Римско-католической церкви, а 40% - Евангелической реформатской церкви. "Они отвернулись от своей религии прежде всего потому, что больше не имели веры или никогда ее не имели (15% и 17% соответственно), - пояснило статистическое ведомство. - Примерно треть были не согласны с позицией своей религиозной общины".