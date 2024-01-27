В парке "Зарядье" откроется выставка экспедиционного искусства Арктики

Проект презентуют в павильоне " Заповедное посольство" и палатах Старого английского двора

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Выставка "Исследователь и художник: искусство в экспедиции" откроется в Москве в субботу в парке "Зарядье": в павильоне " Заповедное посольство" и палатах Старого английского двора. Проект посвящен исследованию российской Арктики за последние 400 лет, он продолжится в Университете Строганова и Дарвиновском музее.

" Исследователь и художник: искусство в экспедиции" - большой выставочный проект парка "Зарядье", Государственного Дарвиновского музея, Университета Строганова, при поддержке горно-металлургической компании "Норильский никель". В центре его внимания - экспедиции в российскую Арктику за последние 400 лет. Проект носит междисциплинарный кросс-культурный характер, включает в себя несколько выставок, а также просветительскую программу и представляет феномен художника-исследователя и ученого-исследователя, которые используют визуальный инструментарий как способ научного анализа", - сообщают организаторы.

Проект проходит в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России, и приурочен к завершению второго года Большой научной экспедиции, которую проводят Сибирское отделение Российской академии наук и " Норникель". Изучение хрупких экосистем проводилось в Красноярском крае, на Кольском полуострове и в Забайкалье, а также на Северном морском пути и в речных портах на Енисее. Подобных по масштабу исследований в России не было за весь постсоветский период.

Площадки выставки

В парке "Зарядье" выставка пройдет с 27 января по 10 марта. Палаты XVI-XVII веков " Старый английский двор" стали пространством для материальных и художественных свидетельств зимовья русских первопроходцев XVII века, предметы обнаружены недавно в низовьях Енисея, недалеко от Дудинки. Там представлены гравированные и рукописные карты, рисунки вновь открытых территорий, анализ мира живой природы в графике, акварелях и путевых дневниках, этнографические, топографические и биологические наблюдения ученых и художников.

В павильоне " Заповедное посольство" будут выставлены работы современных художников, которые исследуют современные экосистемы, проблемы промышленных территорий, состояние воды, хрупкость арктических земель. На выставке представлены работы, выполненные с помощью современных технологий, отсылающие к первозданному, призывающие сохранять биоразнообразие и учиться у природы взаимодействию с ней.

Выставочный зал Университета Строганова с 5 февраля по 29 февраля представит работы студентов и выпускников кафедр " Художественная керамика", " Искусство графики", " Средовой дизайн" и " Дизайн интерьера", региональных филиалов вуза: Абрамцевского художественно-промышленного колледжа имени В. М. Васнецова, Колледжа дизайна и декоративного искусства, а также выпускников Таймырского колледжа, сохраняющих традиции культуры коренных народов.

В залах Государственного Дарвиновского музея с 13 февраля по 9 апреля зрители увидят обширное собрание исследовательских дневников и полевых рисунков из экспедиций ученых, зоологов и экологов, представителей русской науки прошлого столетия, зафиксировавших уникальное биоразнообразие в процессе трансформации. Среди них представители русской науки прошлого столетия В. А. Ватагин (1883-1969), Н. Н. Кондаков (1844-1925), Н. А. Формозов (1928-2009), братья В. М. и Ю. М. Смирины (1931-1989).

Об экспедиции

Большая научная экспедиция - продолжение работы "Норникеля" и Сибирского отделения РАН, начавшейся в 2020 году и расширившейся на три региона: на Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Цель текущего исследования - определение зон воздействия компании и оценка состояния биоразнообразия экосистем в регионах деятельности "Норникеля". Исследования лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу.