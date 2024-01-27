ФСБ обнародовала секретную справку об истреблении нацистами евреев на территории СССР

В 11-страничном документе приведены многочисленные свидетельства уничтожения нацистами еврейского населения в Феодосии, Симферополе, Краснодаре, Кисловодске, Пятигорске, Мариуполе, Киеве, Днепропетровске, Полтаве, на Западной Украине

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. ФСБ к Международному дню памяти жертв Холокоста опубликовала копию секретной справки из Центрального архива ФСБ с собранными сведениями об истреблении нацистами еврейского населения на оккупированной территории СССР.

В рубрике "Архивные материалы" на сайте ФСБ обнародована подготовленная в декабре 1942 года справка под грифом "Совершенно секретно" начальника 4-го управления НКВД СССР Павла Судоплатова "О фактах зверств немцев над еврейским населением на временно оккупированной противником территории СССР". В 11-страничном документе, направленном 6 декабря 1942 года в Наркомат иностранных дел СССР, приведены многочисленные свидетельства преступлений нацистов - факты уничтожения еврейского населения в Феодосии, Симферополе, Краснодаре, Кисловодске, Пятигорске, Мариуполе, Киеве, Днепропетровске, Полтаве, на Западной Украине, где уничтожение еврейского населения проходило при участии украинских националистов, а поляков и украинцев, скрывавших евреев, расстреливали одновременно с евреями. Также в справке приведены факты геноцида еврейского населения в минском гетто, куда были привезены в том числе 75 тыс. евреев из Гамбурга, расправ над еврейским населением в Курске, Риге.

"С первых дней Великой Отечественной войны на советские органы государственной безопасности была возложена обязанность собирать документальные свидетельства зверств гитлеровцев по отношению к мирному населению и советским военнопленным на временно оккупированной территории Советского Союза. Такие данные поступали от особых отделов НКВД СССР, частей и соединений действующей Красной армии, зафронтовых групп 4-го управления НКВД СССР и 4-х отделов территориальных органов госбезопасности, от партизанских отрядов, из допросов немецких военнопленных и пособников оккупантов, а также в ходе изучения захваченных трофейных документов и др. Зафронтовые оперативные группы 4-го управления НКВД СССР действовали на всей временно оккупированной противником территории от Прибалтики до Крыма. Их донесения позволяли составить целостную картину происходящего в областях, занятых гитлеровцами", - говорится в пояснении Центра общественных связей ФСБ.

В документе также отмечается участие в массовых преступлениях нацистских пособников из числа местных националистов. Так, после оккупации немцами Латвии в июле 1941 года в Риге были расстреляны 60 тыс. евреев. "Расстреливались целые семьи, невзирая на возраст. В городе Лудзе (Люцино) расстреляны все евреи. Осталось в городе всего 6 евреев, которые используются немцами как специалисты по определенным ремеслам. Массовый расстрел евреев имел место также в Либаве и других городах Латвии. <...> Расстрелы здесь производились членами военно-фашистской организации айзсаргов, а немцы фотографировали эти акты как "акты возмездия латышского народа", - отмечается в документе.

В нем говорится и о возмущении мирного населения зверствами гитлеровцев. "Население ненавидит немцев за подобные зверства. В Минске было много случаев, когда люди сидели и сходили с ума, увидев обращение немцев с евреями и нашими пленными, которых они в больших количествах перестреляли прямо на улицах", - говорится в документе. В справке отмечается и усилия оккупантов вызвать ненависть к евреям у местного населения. Так, после взрыва немецкой комендатуры в сентябре 1941 года в Киеве начались пожары, ответственность за это германская администрация возложила на евреев, после чего в Киеве были расстреляны до 30 тыс. евреев.

Публикация в "Правде"

Хотя собранные конкретные факты истребления нацистами еврейского населения находились на тот момент под грифом "Совершенно секретно", поскольку их обнародование могло негативно отразиться на агентурной сети за линией фронта, Наркомат иностранных дел (НКИД) СССР громко заявил о преступлениях нацистов. 19 декабря 1942 года на первой полосе "Правды" Информбюро НКИД разместило статью под заголовком "Осуществление гитлеровскими властями плана истребления еврейского населения Европы", при подготовке которой использовались сведения, предоставленные советскими органами госбезопасности. "Относительно к своей небольшой численности, еврейское меньшинство советского населения <...> особенно тяжело пострадало от звериной кровожадности гитлеровских выродков", - говорилось в публикации, где были обобщены все ставшие к тому времени известными факты уничтожения еврейского населения нацистами.

"Людоедский план, разработанный Гитлером в начале текущего года, предусматривает концентрацию до конца 1942 года на Востоке Европы, главным образом на территории Польши, около 4 миллионов евреев с целью их умерщвления. Речь идет о подавляющем большинстве евреев, населявших оккупированные немцами страны Европы, а также и саму Германию. Переброска этих обреченных на смерть мирных граждан в Польшу, превращенную в главную фашистскую бойню, заканчивается", - говорилось в статье. В ней приводились и данные Всемирного еврейского конгресса и других еврейских общественных организаций Европы и Америки, а также польского правительства о том, что число истребленных "составляет уже многие сотни тысяч мужчин, женщин и детей, из которых половина была привезена на польскую территорию из Германии, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Австрии, Франции, Бельгии, Голландии и Норвегии". В Финляндии и других странах гитлеровского "нового порядка" евреев загоняли в концентрационные лагеря, расстрелы еврейских семей были в Литве, Латвии и Эстонии.

ФСБ опубликовала этот номер "Правды" на своем сайте.

Как отметили в ЦОС ФСБ, полученные от зафронтовых групп 4-го управления НКВД - НКГБ СССР данные о зверствах оккупантов послужили основой для последующего розыска нацистских военных преступников и их пособников.