Минобороны РФ запускает мультимедийный раздел к 80-летию снятия блокады Ленинграда

В частности будут опубликованы рассекреченные описания боевых действий, карты с замыслом советского командования, фотоотчет работы артиллерии Балтийского флота

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минобороны России запускает историко-познавательный мультимедийный раздел "Ленинград выстоял и победил!", посвященный 80-летию снятия продлившейся 872 дня блокады Ленинграда. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Проект основан на документах из фондов ЦАМО РФ. В нем опубликованы рассекреченные описания боевых действий, карты с замыслом советского командования, фотоотчет работы артиллерии Балтийского флота, наградные листы защитников города, а также приказы и боевые донесения, в частности черновик приказа командующего войсками Ленинградского фронта о снятии блокады (от 27 января 1944 года)", - сообщили в ведомстве.

Подготовка к операции

Как отмечают в ведомстве, полностью освободить город от блокады удалось в ходе стратегической Ленинградско-Новгородской наступательной операции. Она также позволила обеспечить стратегический успех всех последующих операции, о чем впоследствии заявил верховный главнокомандующий Иосиф Сталин в кратком обзоре боевых действий Ленинградского фронта по операции "Снятие блокады города Ленинграда", опубликованном среди прочих рассекреченных документов.

В документе он указывает на то, что "решающие успехи Красной Армии" в изгнании противника из пределов страны начались с сокрушительных ударов по немецким войскам в январе 1944 года. "Первый удар был нанесен нашими войсками в январе этого года под Ленинградом и Новгородом, когда Красная Армия взломала долговременную оборону немцев и отбросила их в Прибалтику", - говорится в обзоре.

В этом же обзоре описана выстроенная противником мощная оборона, известная как "Северный вал". В отчете о работе 13-й воздушной армии за январь 1944 года отмечается, что это обстоятельство требовало о воздушных войск "исключительно точного поражения" систем траншей с мощными сооружениями и узлами сопротивления, а также четкого взаимодействия с наземными войсками, артиллерией и танками.

Как свидетельствует доклад от 5 января 1944 года о боевой готовности войск Ленинградского фронта к наступательной операции, советское командование старалось оставить как можно больше времени войскам для тщательной подготовки к наступлению. "Войска Ленинградского фронта готовы к выполнению наступательной операции. К 10 января 1944 года будут устранены недочеты, отмеченные в донесении", - указано в нем. Один из отчетов также свидетельствует о повышенных мерах маскировки во время создания ударных группировок. Одна из них - 2-я ударная армия - располагалась на Ораниенбаумском плацдарме, сообщение с которым осуществлялось по Финскому заливу в непосредственной близости от противника. В связи с эти загрузка барж производилась только ночью и выполнялась почти без перерыва.

Начало прорыва

Приказ начать наступление был отдан тогда, когда советское командование убедилось в полной готовности войск и уточнило разведданные, следует из описания боевых действий войск Ленинградского фронта по уничтожению Петергофско-Стрельнинской группировки противника. "После проведенного целого ряда поверок о готовности войск к боевым действиям Военным советом фронта было принято окончательное решение начать операцию в полосе прорыва", - указано в нем.

14 января 1944 года 2-я ударная армия после мощной артиллерийской подготовки перешла в наступление с Ораниенбаумского плацдарма в направлении на город Ропша. На следующий день с Пулковского рубежа в атаку двинулась 42-я армия. Таким образом, две армии Ленинградского фронта выдвинулись навстречу друг другу с целью окружить противника, отмечают в военном ведомстве. 19 января они завершили окружение разгромленных сил Петергофско-Стрельнинской группировки и стали преследовать отступающих немцев направлении Кингисеппа. К концу января советские войска отбросили гитлеровцев от Ленинграда на 60-100 км.

Этот этап осложнялся плохой погодой: оттепелями, туманами и метелями. Однако советские войска продвигались вперед, достигая темпа до 18 км в сутки, в боях также принимали участие летчики. "В связи с плохими метеоусловиями сопровождение танков штурмовики производили на бреющем полете и, несмотря на это, с задачей своей справились. Как правило, штурмовики наводились на цель офицером связи (по радио) и очень редко трассирующими пулями и ракетами из танков", - говорится в отчете о работе 13-й воздушной армии за январь 1944 года.

При этом отмечается, что противник также высоко оценил боевую мощь советских войск. В опубликованном бюллетене 7-го отдела политуправления Волховского фронта приведены показания немецких солдат и офицеров, взятых в плен 15-20 января 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции, они называют российскую пехоту "большой силой", артиллерию - "страшной силой".

"Удивительно, как русская пехота могла двигаться непосредственно за разрывами своих артиллерийских снарядов. Для этого нужно большое умение. - приводятся показания солдата исправительного батальона Курта Тусса. - Когда показалась русская пехота, многие солдаты побросали оружие и сдались в плен".