Столичный округ Бразилии запросит помощь военных для борьбы с лихорадкой денге

К работе уже подключились коммунальные службы, а также спасатели и служба гражданской обороны, сообщается на сайте секретариата здравоохранения региона

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 января. /ТАСС/. Власти столичного округа Бразилии намерены запросить помощь министерства обороны страны в борьбе с резким ростом заболеваемости лихорадкой денге. Об этом сообщает на своем сайте секретариат здравоохранения региона.

"Мы ведем диалог с Минобороны и намерены попросить о помощи армии, чтобы расширить фронт борьбы с москитом (переносчиком заболевания - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении на сайте ведомства. По данным властей, к работе уже подключились коммунальные службы, а также спасатели и служба гражданской обороны.

До массовой вакцинации населения, старт которой намечен на февраль, единственным эффективным способом борьбы с распространением лихорандки является уничтожение источников распространения комаров, которые передают денге людям через укус. Они размножаются в естественных непроточных водоемах, а также в емкостях, оставленных человеком, где может скапливаться дождевая вода.

Перед лицом резкого - на 646% - роста заболеваемости власти столичного округа объявили в четверг режим ЧС в сфере здравоохранения. Действие указа распространяется на столицу - город Бразилиа, а также на его пригороды, входящие в столичный регион. Совокупное население района, где отмечена вспышка заболеваемости, составляет около 5,7 млн человек.

Бразильский Минздрав объявил в среду о скором начале первой в истории кампании по вакцинации населения от лихорадки денге. Вакцина создана бразильскими эпидемиологами. В декабре прошлого года она стала первой в мире, получившей сертификацию для массовой вакцинации населения от этого опасного заболевания.

Лихорадка денге - тропическое заболевание. Болезнь попала в Бразилию в конце XIX века из Юго-Восточной Азии. До появления вакцины единственным эффективным средством противодействия эпидемиям денге считалась борьба с местами обитания ее переносчиков-комаров.