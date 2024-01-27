В Афинах прошел круглый стол по теме блокады Ленинграда

В начале мероприятия был показан документальный фильм "Великая Победа"

АФИНЫ, 27 января. /ТАСС/. Тема прорыва блокады Ленинграда продолжает быть актуальной и в наши дни из-за агрессивной политики НАТО и ЕС, переписывания ими истории на свой лад. Об этом говорили участники состоявшегося в Русском доме в Афинах круглого стола, посвященного 80-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мероприятие было организовано Координационным советом российских соотечественников (КСРС) совместно с Центром научных и социальных инициатив при поддержке Русского дома.

В начале мероприятия был показан документальный фильм "Великая Победа". Выступившая со вступительным словом председатель КСРС Наталья Цирмираки подчеркнула, что блокада Ленинграда фашистскими войсками длилась почти 900 дней. "Мы хотим вспомнить о тех днях и о том, что пережил наш народ", - сказала она.

Директор Русского дома в Афинах Александр Хоменко отметил, что блокада Ленинграда - один из самых трагических эпизодов в истории Великой Отечественной войны. "Сотни тысяч жителей погибли от холода и голода в результате блокады", - подчеркнул он.

Греческий исторический аналитик и писатель Георгиос Романос заметил, что "военные операции на подступах к Ленинграду по сути были самым крупным событием Второй мировой войны". "Именно длительность блокады Ленинграда, а не высадка [союзников] в Нормандии, потому что тогда дни фашизма были уже сочтены, а немецкие войска были уже почти разгромлены, - сказал Романос. - Самое трудное было выдержать в 1941, 1942, 1943, 1944 годах. В наступлениях на Ленинград, Сталинград и Москву были задействованы 3 млн 800 тыс. человек, это была самая длительная военная операция во всей человеческой истории. Вот что значила битва за Ленинград. Немцы хотели полностью стереть его с лица земли вместе с его населением".

Победа над осью зла

Профессор Критского политехнического университета, историк Димитриос Пателис выступил на тему "И сегодняшняя ось зла будет тоже побеждена". Пателис подчеркнул важное значение того, чтобы нынешняя молодежь знала о событиях тех лет. "Битва за Ленинград является светочем, маяком, имеющим большой символизм", - сказал профессор. Он считает, что война с нацизмом не закончилась в мае 1945 года. "Появились новые захватчики - вместо немцев пришли англичане и американцы, - пояснил Пателис. - Мы знаем это по опыту нашей страны. Англичане дали оружие тем, кто сотрудничал с фашистами, и те начали убивать [во время гражданской войны в Греции в 1946-1949 годах] тех, кто воевал против войск гитлеровской "Оси". "Эта политика продолжается и поныне. Наша страна - свободная? Когда на твоей территории иностранные военные базы, когда ты не можешь определять даже финансовые показатели развития своей страны, ты свободен? Когда ты на "правильной" стороне истории, а тебя об этом даже не спросили? Насколько мы свободны, уважаемые друзья?" - задал Пателис вопросы аудитории.

Агрессивная русофобия

Журналист Костас Плякос рассказал о своем документальном фильме, посвященном жизни в освобожденном Мариуполе. "Наша дискуссия о блокаде Ленинграда может быть хорошим поводом для того, чтобы поразмышлять о событиях сегодняшнего дня, - сказал он. - В последние годы в обществе и СМИ активно навязывается русофобия, терроризируют всех, кто посмеет критиковать нынешнюю политику властей в отношении событий на Украине, утверждений НАТО, ЕС и греческого правительства. Мы, работающие в средствах массовой информации, испытываем это на себе. Тот из нас, кто осмеливается поставить под сомнение господствующую точку зрения, которая навязывается из различных центров, попадает в черный список, считается "недружественным", и это имеет последствия для нашей работы и вообще нашей жизни".

"Любое предложение или текст, включающий слово "Россия", сразу же оказывается под микроскопом цензоров "правильной политики". Ясно, что это может означать для свободы слова и продуктивного диалога. Я это называю затыканием ртов. Большая часть людей, которые могут высказать критическую точку зрения, попадают в так называемую спираль молчания, избегая публично излагать свою позицию, чтобы не подвергаться словесным и другого рода нападениям", - пояснил Плякос. Он отметил, что "историю блокады Ленинграда, как и многие другие исторические события, нельзя узнать во время учебы в [греческой] школе". "Эту информацию мы можем позднее узнать только сами. Если повезет, то мы узнаем, как это действительно было на самом деле, потому что о многих событиях пытаются или молчать, или переделать информацию о них. Это мы уже видели очень много раз", - подчеркнул журналист.

"На востоке Украины в течение многих веков жили около 100 тыс. греков, - продолжил Плякос. - С началом этого кризиса, военных действий очень многие греки уехали, но большинство осталось в своих селах. Многие потом вернулись. Число греков теперь там не намного меньше, чем было раньше. Но греческое правительство, верное политической линии ЕС и НАТО, делает вид, что этих греков как будто не существует в этом регионе". "Более того, оно дало возможность боевикам [неонацистского батальона] "Азова" выступить в греческом парламенте. Возникает вопрос: если теперь изменились границы, и эти греки стали российскими гражданами, мы не хотим их знать, нам это запрещают делать ЕС и НАТО? Все это мы отразили в нашем документальном фильме, который был показан в сентябре по телеканалу Antenna и размещен в YouTube", - сказал журналист.