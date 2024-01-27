В РФ создали цифровую систему для оценки риска болезней по анализу химических элементов

Разработка, в частности, позволяет определить склонность к развитию сахарного диабета второго типа, аутизма у детей, патологий сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний, сообщили в пресс-службе Сеченовского университета

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские ученые разработали цифровую систему, которая позволяет оценить риск появления заболевания по результатам анализа на содержание различных химических элементов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сеченовского университета Минздрава России.

"Ученые Центра биоэлементологии и экологии человека Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава РФ разработали цифровую систему, с помощью которой можно оценивать риск развития социально значимых заболеваний на основе иономного профилирования. Система, в частности, позволяет определить склонность к развитию сахарного диабета второго типа, аутизма у детей, патологий сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний по результатам анализа на содержание химических элементов в крови, моче или волосах", - говорится в сообщении.

Как пояснил директор центра, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Скальный, почти все заболевания в большей или меньшей степени характеризуются дисбалансом некоторых макро- и микроэлементов. К примеру, при сердечно-сосудистых заболеваниях наблюдается дефицит калия, магния, фосфора, цинка, меди и селена на фоне повышенных показателей натрия, свинца, ртути, кадмия и мышьяка. При сахарном диабете второго типа отмечается недостаток калия, магния, цинка, марганца, хрома и ванадия, который нередко сочетается с избытком ртути, селена и мышьяка.

При аутизме у детей доминирует дефицит йода, кобальта, селена, марганца, цинка, хрома и магния. Заболевания опорно-двигательного аппарата сопровождаются нарушением фосфорно-кальциевого обмена, недостатком меди, марганца, бора и кремния при повышенном содержании алюминия, стронция, свинца и кадмия. Скальный отметил, что исследования, проведенные в Сеченовке, также показали, что дефицит некоторых химических элементов объединяет и онкозаболевания, например, рак почки, легкого и колоректальный рак.

"Полученные данные позволили нам определить общие черты иономного профиля заболеваний, которые и легли в основу разработанного алгоритма. С его помощью можно оценивать риск развития патологий по результатам анализа на содержание химических элементов в крови, моче или волосах. Первые подтверждения перспективности такого подхода получены при анализе образцов сыворотки крови пациентов из биобанка Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета", - приводит комментарий Скального пресс-служба.

Чтобы оценить риски развития болезни, нужно ввести в созданную компьютерную программу результаты анализа элементного профиля по заданным параметрам. Анализ проводят с помощью масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. После ввода показателей анализа система, основанная на статистических моделях, просчитывает риск наличия патологии и выдает результат. Затем, исходя из результата, врач может принять решение о необходимости углубленного обследования.