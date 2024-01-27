Хабаровский край станет площадкой нацпроекта "Беспилотные авиационные системы"

В регионе на базе одного из техникумов откроется центр практической подготовки работы с БПЛА, также в 18 школах создадут профильные классы

ТАСС, 27 января. Хабаровский край станет площадкой реализации нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". В регионе откроют центр подготовки для работы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), создадут профильные классы в школах и откроют соответствующую специальность в техникуме, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев.

"Хабаровский край станет площадкой реализации нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". На базе одного из техникумов в Вяземском районе откроем центр практической подготовки работы с БПЛА: для студентов появится новая специальность, а в 18 школах по всему краю специализированные классы. На эти цели из федерального бюджета выделено свыше 286 млн рублей", - говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что в регионе уже действуют 19 центров по обучению пилотированию БПЛА.

Ранее в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова сообщали, что национальный проект "Беспилотные авиационные системы" окончательно утвержден и будет опубликован в январе. Его объем финансирования до 2030 года составит 696 млрд рублей.