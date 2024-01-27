В Раде заявили, что Киев не может перекрыть доступ к российскому контенту в интернете

Люди включают VPN и смотрят то, что хотят, отметила депутат Верховной рады София Федина

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Украинские власти чисто технически не могут перекрыть доступ к российскому контенту в интернете. Об этом заявила депутат Верховной рады София Федина в YouTube-канале Newsroom.

"У нас нет стопроцентной возможности запретить московский контент на Украине, - сказала она. - Люди включают VPN и в результате смотрят то, что хотят смотреть". При этом, по ее мнению, речь идет в основном о молодежи, движимой чувством протеста: "Мне все говорят смотреть украинское, так я назло посмотрю московское". Депутат констатировала, что люди продолжают получать эту информацию и через зарубежные соцсети, и через видеохостинги, и даже видела, что группа девушек из Львова продолжает пользоваться запрещенной на Украине социальной сетью "ВКонтакте".

Ограничения, а потом и запреты на информацию из России, в том числе литературу и кинофильмы вводились в течение многих лет, так еще в мае 2017 года украинским провайдерам было запрещено предоставлять доступ к ресурсам сервисов "Мэйл.ру" и социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". Осенью прошлого года была запрещена трансляция в стране 22 видеосервисов, которые позволяют смотреть российские телеканалы и фильмы. Тем не менее в декабре Минкультуры признало, что на Украине продолжают смотреть российский контент, например, сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Закон о медиа и запрет российского контента

В конце марта на Украине вступил в силу закон "О медиа". Он расширил полномочия Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, который стал единым регулятором средств массовой информации. Ведомство получило право направлять в редакции всех СМИ обязательные для исполнения предписания, штрафовать все виды СМИ, без решения суда запрещать работу интернет-СМИ сроком на 14 дней, отменять регистрацию печатных СМИ.

Также медиарегулятор получил право требовать от провайдеров блокировать доступ к интернет-изданиям без решения суда, требовать от сервисов YouTube и Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) удалять любой материал, а от компании Google - удалять информацию из выдачи поиска. Кроме того, Нацсовет может регулировать работу операторов кабельного и онлайн-телевидения.

Положения закона также запрещают все телеканалы и другие медиаресурсы России.