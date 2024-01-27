Центр "Фобос" прогнозирует похолодание на юге России

Температура воздуха понизится до значений ниже климатической нормы на несколько градусов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Потепление, начавшееся на юге России в пятницу и сопровождающееся дождями и мокрым снегом, будет временным явлением. Уже с начала новой недели вновь вернутся морозы, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"На юге России малоподвижный атмосферный фронт сохранит вероятность небольших локальных осадков в разной фазе - дождей, мокрого снега и снега. В выходные дни температура воздуха будет в пределах климатической нормы, но потепление, пришедшее на юг в пятницу, будет временным. В понедельник начнется усиление антициклона - осадки прекратятся, температура воздуха понизится до значений ниже климатической нормы на несколько градусов", - сказала она.

В Ростове-на-Дону в выходные дни пройдет мокрый снег, в субботу в дневные часы - до 1-3 градусов тепла, в воскресенье - до нуля - 2 градусов мороза. С понедельника осадки прекратятся, на дорогах прогнозируется гололедица. Особенно актуальна она будет для Краснодарского края, где за последнее время выпало много снега. Над Кубанью в выходные дни сохранятся плотные облака, пройдут дожди с мокрым снегом при температуре до 2-4 градусах тепла.

В Крыму в субботу также небольшие дожди, до 3-5 градусов тепла. В воскресенье - без существенных осадков, от нуля до 2 градусов тепла в дневные часы, в ночь на понедельник температура воздуха понизится до 3-5 градусов мороза. В Сочи в выходные дни дожди и до 6-8 градусов со знаком плюс, заметного похолодания в начале следующей недели в городе-курорте не будет.

Во Владикавказе в выходные мокрый снег, от нуля до минус 2 градусов, с понедельника - до минус 2-4 градуса. В Ставрополе в выходные в ночные часы ожидаются заморозки, в дневные часы - до нуля градусов. С понедельника морозы в краевом центре Ставропольского края усилятся. В Ингушетии и в Чеченской Республике в выходные пройдут сильный снег и мокрый снег с его налипанием, на дорогах гололедица, в горах выше 1,5 тыс. метров лавиноопасно.