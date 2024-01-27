В КНР состоялось открытие фестиваля-ярмарки "Сделано в России"

В мероприятии принимают участие около 130 компаний из 30 регионов РФ

ШЭНЬЯН /Китай/, 27 января. /ТАСС/. Открытие фестиваля-ярмарки "Сделано в России" состоялось в Шэньяне - административном центре северо-восточной китайской провинции Ляонин, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня я рада приветствовать всех вас на открытии первого фестиваля - ярмарки товаров под брендом "Сделано в России". Это мероприятие позволит внести свой очень весомый вклад в дальнейшее увеличение товарооборота между Россией и Китаем", - сказала на церемонии открытия глава Российского экспортного центра Вероника Никишина. Она напомнила, что в 2023 году российско-китайский товарооборот составил рекордные $240 млрд и что сейчас РФ - один из крупнейших внешнеторговых партнеров Китая. Никишина отметила, что стремительное развитие и укрепление взаимоотношений между РФ и Китаем позволяет обеим странам достичь устойчивого и продуктивного партнерства.

"Сегодняшняя возможность поделиться нашими достижениями с китайскими коллегами - это особенное событие для нас, - сказал заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев на церемонии открытия. - Межрегиональное взаимодействие, безусловно, занимает особое место [в отношениях двух стран]". По его словам, подавляющее большинство российских регионов имеют связи с регионами Китая на уровне муниципалитетов. "Это уже более 200 муниципальных пар, и с каждым годом количество таких соглашений о сотрудничестве расширяется", - подчеркнул он. Журавлев указал, что на выставке будут представлены почти 1,5 тыс. товаров из РФ. "Эти товары в России знают, любят в каждом городе, в каждом доме. Мы уверены, что эта продукция найдет своего потребителя и в Китае", - сказал он.

В мероприятии принимают участие около 130 компаний из 30 регионов России. Среди них производители мясной продукции "Мираторг" и "Черкизово", пивоваренная компания "Балтика", холдинг "Объединенные кондитеры" и кондитерское объединение "Славянка", производитель макаронных изделий и муки "Макфа", производитель консервированной овощной продукции "Дядя Ваня", дальневосточная компания "Русский краб" и многие другие.

Гости ярмарки смогут не только оценить продукцию российских производителей, но и послушать музыкальные коллективы из России и Китая, поучаствовать в мастер-классах по традиционным российским промыслам, а также посетить фотозону в русском стиле.

Годы культуры России и Китая проходят в 2024-2025 годы. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" дает старт серии мероприятий по продвижению российского экспорта в провинциях КНР в течение этих двух лет. Выставка проходит при поддержке Российского экспортного центра, правительства России и правительства провинции Ляонин.