Слуцкий вручил медаль главе Хабаровского края Дегтяреву за помощь в спецоперации

Награды также получили депутат Хабаровской городской думы Иван Рыбин и депутат краевой законодательной думы Кирилл Цмакалов

ХАБАРОВСК, 27 января. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий наградил медалями партии "За помощь в специальной военной операции" губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и представителей правительства региона и партии. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого отделения ЛДПР. Слуцкий находится с рабочей поездкой в Хабаровском крае, он посетил Хабаровск, сейчас находится в Комсомольске-на-Амуре.

"Во время встречи медалью ЛДПР "За помощь в СВО" был награжден Михаил Дегтярев, Гандилян Мгер [вице-губернатор Хабаровского края - руководитель представительства правительства края при правительстве России]", - говорится в сообщении. Губернатор является координатором хабаровского отделения ЛДПР.

Медали также получили члены партии: депутат Хабаровской городской думы Иван Рыбин и депутат краевой законодательной думы Кирилл Цмакалов.

В Хабаровском крае организована работа активистов, которые собирают гуманитарную помощь для участников СВО, помогают семьям бойцов. За 2023 год региональный штаб Общероссийского движения "Мы вместе" собрал более 130 тыс. тонн гуманитарной помощи, сообщается на сайте регионального правительства. Передано свыше 100 тыс. тонн груза. Функционирует филиал государственного фонда "Защитники Отечества".

Предоставляемая в крае помощь участникам СВО и членам их семей охватывает практически все возможные формы - от информационного сопровождения до конкретных мер. Им оказывают материальную, психологическую, юридическую, гуманитарную и бытовую помощь.