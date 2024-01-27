Володин назвал Холокост чудовищным преступлением, не имеющим срока давности

Спикер Госдумы отметил, что такой трагедии не может быть оправдания и прощения

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Холокост - чудовищное преступление, которое не имеет срока давности и которому не может быть оправдания и прощения. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Международный день памяти жертв Холокоста.

"Мы скорбим о миллионах людей, замученных нацистами в концлагерях, гетто в ходе карательных операций. Холокост - чудовищное преступление, не имеющее срока давности. Ему не может быть оправдания и прощения", - отметил Володин, слова которого приводятся на официальном сайте Госдумы.

Он подчеркнул, что сегодня важно сделать все, чтобы трагедия, подобная Холокосту, никогда не повторилась. "Сохранить правду об этих событиях, передать ее следующим поколениям, вместе противостоять возрождению нацизма", - добавил Володин.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января согласно резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. В этот день в 1945 году Красная армия освободила заключенных концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев.