Кабмин сохранил особый порядок проведения ГИА для российских школьников за границей

Решение распространяется на выпускников, которые остались за границей и проходят обучение в российских школах дистанционно или находятся на семейном обучении

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Правительство РФ сохранило особый порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для российских школьников, обучающихся за рубежом. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"В 2024 году российские школьники, которые обучались за рубежом и были вынуждены прервать обучение из-за недружественных действий иностранных государств, получат документы об образовании на основе промежуточной аттестации. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Решение распространяется на выпускников, которые остались за границей и проходят обучение в российских школах дистанционно или находятся на семейном обучении. Также, оно касается учеников, которые приехали в Россию и были приняты на обучение в российские школы.

Как отмечается на сайте правительства, аналогичный порядок действовал и в 2023 году.

Особенности сдачи итоговых экзаменов в 2024 году для выпускников из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также выпускников отдельных школ из приграничных регионов будут определены приказами Минпросвещения и Рособрнадзора, добавляется на сайте кабмина.