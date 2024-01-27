Собянин: в Москве капремонт трех корпусов Боткинской больницы завершат в 2024 году

В зданиях намерены отремонтировать фасады и кровли, заменить внутренние инженерные системы, окна и двери, привести в порядок входные группы, а также установить новые лифты и пандусы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Специалисты планируют завершить капитальный ремонт трех корпусов Боткинской больницы в Москве в текущем году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Капитальный ремонт еще трех корпусов Боткинской больницы завершим в 2024 году. Все три корпуса построены в начале прошлого века. В ходе ремонтных работ будет сохранен исторический облик зданий", - написал Собянин.

По его словам, в терапевтическом корпусе №8, лечебном №2 и научно-академическом №10 отремонтируют фасады и кровли, заменят внутренние инженерные системы, окна и двери, приведут в порядок входные группы, установят новые лифты и пандусы.

Кроме того, специалисты сделают теплые переходы между корпусами №10, 16 и 21, добавил мэр.

"Всего в рамках комплексной модернизации Боткинской больницы были капитально отремонтированы 11 зданий. Заменили двери и окна, выполнили современную отделку помещений высококачественными материалами. Все корпуса адаптированы для маломобильных граждан", - отметил Собянин.