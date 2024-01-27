Экспозицию СВО в бердянском музее в Запорожской области посетили 10 тыс. человек

Выставка, в частности, рассказывает о причинах начала спецоперации

БЕРДЯНСК /Запорожская область/, 27 января. /ТАСС/. Экспозицию, посвященную специальной военной операции, в музее "Подвиг" в Бердянске Запорожской области посетили 10 тыс. человек за два года. Об этом ТАСС рассказал заведующий музеем Юрий Гудков.

"Зал СВО создали в 2022 году. На годовщину специальной военной операции в начале 2023 года у нас было уже официальное открытие. Полный зал, много детей, и как раз мы им еще и экспозицию нашу новую показали. Теперь она включена в нашу постоянную экскурсию. Около 10 тыс. посетителей за два года", - сказал Гудков.

Сейчас в экспозиции представлены полевая и парадная форма военнослужащих Вооруженных сил России и обмундирование: образцы оружия, бронежилет, коробка с пулеметной лентой, спальный мешок, аптечка. По словам заведующего, экспозицию, посвященную СВО, планируют расширять.

"Мы сейчас потихоньку собираем материал, чтобы дальше раскрыть, расширить зал. Потому что очень много чего надо рассказать. И про донецкий, луганский регионы, про их лидеров. Хочется вложиться, сделать. Как только у нас появятся материалы, экспонаты, мы начнем расширять экспозицию", - добавил заведующий музеем.

Зал СВО

Отдельное внимание в экспозиции уделено причинам начала СВО и историческим предпосылкам. Во время бесплатной экскурсии посетителям сначала рассказывают о Великой Отечественной войне и победе советского народа, об образовании блока НАТО для противодействия СССР, а также о Русской весне, крымском референдуме и вхождении Донбасса и Новороссии в состав России.

"Мы в свою очередь пытаемся донести детям, что Победа в Великой Отечественной войне была достигнута за счет единства многонационального нашего народа, и что сейчас важно сохранить это единство", - уточнил Гудков.

О великом подвиге

В день 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда на экскурсии в бердянском музее "Подвиг" побывали дети из прифронтовой зоны Черниговского района Запорожской области. Им рассказали о подвиге советского народа во времена Великой Отечественной войны, а также о том, как сейчас на фронте отстаивают интересы России бойцы СВО.

"Сегодня 80-летие снятия блокады Ленинграда, и мы хотели показать детям, какой в то время наши люди героический подвиг совершили. Они верили в свою страну, знали, что их освободят. Сейчас такое время, что дети должны это увидеть. Они должны знать, что наша страна может все и победит", - рассказала депутат Черниговского сельского совета, директор Новополтавского клуба Елена Андреева, которая стала одним из организаторов поездки.

Она отметила, что "дети готовились с позавчерашнего дня". "Даже самые маленькие, а мы привезли второй и третий классы, с таким восторгом все смотрят. Они знают, какой это корабль, какой автомат", - добавила Андреева.

Депутат Бердянского городского совета Аркадий Михайлов рассказал, что привезти детей в музей Бердянска решили именно из прифронтовой зоны, чтобы отвлечь их от постоянных обстрелов со стороны украинских войск. "Поездка - это некое отвлечение от обыденности. Показываем им этот музей, рассказываем, что происходило несколько десятков лет назад, устроили им ознакомительную экскурсию по городу, другие развлекательные вещи. Думаю, что это им пойдет на пользу", - отметил Михайлов.