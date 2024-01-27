Перечень услуг в МФЦ ЛНР вырос в 11 раз за год

Как заверил директор МФЦ региона Виталий Седых, в ближайшее время населению станет доступно несколько федеральных услуг

ЛУГАНСК, 27 января. /ТАСС/. Перечень услуг, которые можно получить в отделениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Луганской Народной Республике, с января 2023 года вырос в 11 раз, сообщил ТАСС директор МФЦ региона Виталий Седых.

"По состоянию на 25 января 2023 года в девяти отделениях государственного учреждения ЛНР "МФЦ" предоставлялось пять государственных услуг. В настоящее время в 34 отделениях и 2 ТОСП [мини-офисы МФЦ] предоставляется 55 государственных услуг", - сказал он.

Седых сообщил, что в ближайшее время жителям региона станет доступно несколько федеральных услуг: выдача выписок из реестра федерального имущества, прием и обработка заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, заявлений об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения, а также "предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица". Он рассказал, что в 2023 году отделения МФЦ республики начали оказывать несколько федеральных и семь региональных услуг. "В декабре 2023 правительство ЛНР утвердило перечень региональных услуг. По мере готовности ведомств данные услуги будут оказываться и через офисы МФЦ. Также в перспективе, после окончательного формирования муниципалитетов и создания всей необходимой правовой базы, перечень оказываемых услуг в МФЦ расширится и муниципальными услугами", - отметил Седых.

25 января 2023 года в ЛНР открылись первые девять отделений МФЦ.