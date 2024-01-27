Путин: расследование преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны продолжится

Президент России подчеркнул беспрецедентность по масштабу жестокости и цинизма блокады Ленинграда, решения нацистов истребить целый город

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Россия будет продолжать расследование всех преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Беспрецедентной по масштабу жестокости и цинизма стала блокада Ленинграда, решение нацистов истребить целый город. Более 1 млн ленинградцев - подчеркну, именно мирных жителей - стали жертвами голода, холода, бесконечных обстрелов и бомбежек", - указал он на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

Как отметил Путин, эти данные получены в ходе исследований авторитетных историков и ученых, подтверждены документально и доказаны в суде. "Такая работа будет вестись и по всем другим преступлениям, совершенным нацистами в годы войны против мирного населения нашей страны", - пообещал президент.

Глава государства обратил внимание, что нацисты "поставили смерть на поток" в концлагерях, гетто, тюрьмах в Германии, на оккупированных землях Австрии, Голландии, Чехословакии, Польши, Советского Союза. "Лагерь смерти был и здесь, в Гатчине, а неподалеку - лагерь, где содержали детей: совсем маленьких, малышей, у которых в прямом смысле выкачивали кровь для своих солдат", - описал он ужасы нацизма.