Путин: те, кто пытаются пересмотреть итоги Второй мировой, врут и отрекаются от предков

Русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы, в Прибалтике и на Украине, отметил глава государства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Реваншисты, пытающиеся пересмотреть итоги Второй мировой войны и сносящие памятники победителям нацизма, нагло врут и отрекаются от своих предков, заявил президент России Владимир Путин на концерте по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

"Агрессия, с которой столкнулась сегодня наша страна, прямо свидетельствует: тогда, в 1945 году, нацизм был повержен, но не изжит. Русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы, в Прибалтике, к сожалению, на Украине. Им мешает невыгодно настоящая, подлинная история. Отсюда постоянные попытки пересмотреть, извратить причины, ход и сами итоги Второй мировой войны, возвеличить убийц и оболгать героев. Они нагло врут. В бессильной злобе сносят памятники тем, кто освободил планету от нацизма. И тем самым отказываются, отрекаются от своих же предков. И это тоже преступление", - сказал Путин.