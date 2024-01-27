Часть села в Белгородской области осталась без света после третьей за день атаки ВСУ

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что пострадавших нет

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Абоненты четырех улиц в селе Новая Таволжанка Белгородской области остались без электроснабжения в результате третьей за день атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ вновь обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты четырех улиц в селе", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны.

В субботу днем село дважды подверглось атакам со стороны ВСУ. После сброса четырех снарядов с дронов-камикадзе повреждения получил один частный дом, два автомобиля. Также в результате обстрела повреждения получили различные объекты на территории трех частных домов.