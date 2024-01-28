В Ростове 26 жителей многоэтажки, где обрушилась стена, остались ночевать в ПВР

Еще 27 человек поедут к родственникам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. В Ростове-на-Дону 26 жильцов дома, где обрушилась часть стены подъезда, останутся ночевать в пункте временного размещения, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

"В настоящее время 53 жителя находятся в пункте временного размещения, который развернут в 82-й школе", - написал он в своем Telegram-канале. Из них 26 человек остаются ночевать, а остальные поедут к родственникам. 28 января в первой половине дня жильцов планируют перевезти в маневренный фонд на ул. Уланской, 15, добавил Логвиненко.

По данным главы администрации города, расселению подлежат 155 семей, 140 из них собственники, остальные - наниматели. На внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение ввести режим ЧС для ликвидации последствий обрушения в доме, добавил он.

"В настоящее время оценено 140 жилых помещений на общую сумму 169,1 млн рублей. 12 семей согласились с размером выкупной стоимости на общую сумму 15,4 млн рублей", - уточнил Логвиненко. Он также добавил, что аварийный дом на улице Нариманова был включен в областную программу по переселению.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале сообщил, что режим ЧС введен с 00:00 мск 28 января. "Заслушал доклады по итогам внеочередного заседания комиссии по ЧС о ходе ликвидации последствий обрушения многоквартирного дома. <...> Поручил оказать пострадавшим жителям всю положенную им по закону помощь. Вопрос будем держать на контроле", - написал он.

Об обрушении

Сообщение об обрушении стены первого подъезда в многоэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону поступило в 20:00 мск, спасатели эвакуировали 95 человек. По данным ГУ МЧС по Ростовской области, дом отключен от газоснабжения, есть угроза обрушения здания. Региональные прокуратура и СК организовали проверку по факту обрушения. Для эвакуированных жильцов организован пункт временного размещения.

По данным главы администрации города, дом на улице Нариманова в Ростове-на-Дону 1963 года постройки. В 2020 году он был признан аварийным и подлежащим сносу. Жильцам предлагали переселиться в маневренный фонд, все жители отказались.