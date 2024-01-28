В Москве ожидается до 5 градусов мороза

Погода будет облачной с прояснениями

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до минус 5 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 5 до минус 3 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до минус 12 градусов, ожидается гололедица.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от минус 8 до минус 3 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус 15 градусов.

Ветер ожидается западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.