В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за налипания мокрого снега

Жителям рекомендовали, в частности, избегать нахождения рядом с деревьями и рекламными щитами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Ростовской области объявило штормовое предупреждение из-за сильного налипания мокрого снега. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях ожидается на территории Ростовской области 28 января", - говорится в сообщении.

Жителям региона рекомендовали быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами.