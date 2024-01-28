В Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий

Он будет действовать до утра 29 января

ОМСК, 28 января. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, при котором в атмосфере не развеиваются вредные примеси, объявили в Омске до утра 29 января. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"С 11:00 (08:00 мск) 28 января до 11:00 29 января на территории Омска объявлены неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности", - говорится в сообщении.

При введении этого режима промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, предприятия тепло- и электрогенерации - на 5-10%.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко во время визита в Омске в августе 2021 года отметила, что город занимает пятое место среди городов России с самым загрязненным воздухом. По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область в национальном экологическом рейтинге по итогам зимы 2022-2023 годов заняла последнее место. В Омске регулярно фиксируются выбросы загрязняющих веществ. Жители регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.