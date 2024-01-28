Авиарейс из Тюмени в Сочи задержали почти на девять часов

Всего на рейс зарегистрировались 210 пассажиров

ЧЕЛЯБИНСК, 28 января. /ТАСС/. Авиарейс компании Nordwind Airlines из Тюмени в Сочи задержали почти на девять часов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"В аэропорту города Тюмени 28 января задержан рейс 510 авиакомпании Nordwind Airlines по маршруту Тюмень - Сочи. Плановое время вылета - 08:10 (06:10 мск). Расчетное время вылета - 17:00 (15:00 мск)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, причиной задержки стало позднее прибытие самолета. Всего на рейс зарегистрировано 210 пассажиров, из них 8 детей. Оказание услуг пассажирам находится на контроле Тюменской транспортной прокуратуры.