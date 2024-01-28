В Грузии вызволили около 90 человек из застрявших в снегу машин

В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД страны сообщили, что всех людей доставили в безопасное место

ТБИЛИСИ, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники спасательной службы МВД Грузии помогли выбраться из автомобилей около 90 людям на заваленной снегом дороге в Душетском муниципалитете на северо-востоке страны. Об этом сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

"Пожарные-спасатели вызволили около 90 застрявших в снегу граждан около села Рошка Душетского муниципалитета. В результате выпавших обильных осадков дорогу не смогли продолжить около 30 автотранспортных средств, в которых находились до 90 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на место в кратчайшие сроки прибыли спасатели и с помощью спецтехники помогли людям выйти из машин. Все они были доставлены в безопасное место, их здоровью ничто не угрожает.