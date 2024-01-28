Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых автомобилей

Машины смогут проезжать участок дороги Гудаури - Коби без остановок и только через лавинозащитные тоннели

ТБИЛИСИ, 28 января. /ТАСС/. Участок Гудаури - Коби, который является частью Военно-Грузинской дороги, открыли для легковых автомобилей после расчистки снега. Об этом сообщила пресс-служба департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.

"В результате работ по расчистке [снега] восстановлено движение легкового автотранспорта на участке Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ - прим. ТАСС), однако из-за гололеда движение прицепного и полуприцепного автотранспорта запрещено", - говорится в сообщении.

Легковые автомобили смогут проезжать участок дороги без остановок и только через лавинозащитные тоннели.

Участок Гудаури - Коби был закрыт для всех видов транспорта утром 28 января.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Закавказьем. Действующий пункт пропуска "Казбеги - Верхний Ларс" - единственный на грузино-российской границе. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорогу часто закрывают из-за непогоды.