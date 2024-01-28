Путин и Лукашенко осмотрели новый спортивно-концертный комплекс "СКА Арена"

Здание вмещает 21 520 хоккейных болельщиков или 23 000 зрителей концертов и других мероприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе посетили многофункциональный спортивно-концертный комплекс "СКА Арена" в Санкт-Петербурге. Вместе с ними на этом объекте побывали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, гендиректор "СКА Арены" Антон Купченко и гендиректор хоккейного клуба СКА Дмитрий Константинов.

Спортивно-концертный комплекс расположился на площади в 17 га. Площадь здания превышает 182 000 кв. м. Комплекс вмещает 21 520 хоккейных болельщиков или 23 000 зрителей концертов и других мероприятий. Возможности комплекса позволяют проводить соревнования по 20 видам спорта.

"СКА Арена" включает Большую ледовую арену с возможностью трансформации под 8 типоразмеров; два яруса трибун для зрителей, 101 ложу, двухуровневый видовой ресторан. Здесь предусмотрено 8 раздевалок команд, уникальный хоккейный 360 LED-борт, медиакуб площадью 811 кв. м и 32 экрана над выходами на трибуны.

Комплекс оснащен бортовой системой и итальянскими электрическими ледозаливочными комбайнами ENGO, российскими телескопическими трибунами Авангард и Каскад. Все кресла на трибунах российские, медиаклуб и система судейства - словацкая Colosseo.

Кроме того, в комплекс входит Малая ледовая арена с пятью раздевалками и зоной массового катания, 25-метровый бассейн на 6 дорожек, универсальный игровой зал, тренажерные залы, комнаты отдыха спортсменов. Арена соответствует всем требованиям для проведения как российских, так и международных соревнований и включена во Всероссийский реестр объектов спорта.

Помимо здания Арены в составе проекта реализовано создание парка на прилегающей территории площадью 13 га. Здесь разместились многофункциональный спортивный стадион с полноразмерным футбольным полем и беговыми дорожками, две универсальные игровые площадки, зона для подготовки и сдачи норм ГТО, скейт-парк, игровые площадки для детей разных возрастных групп, фестивальная зона с амфитеатром и прогулочные зоны.