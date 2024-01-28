СМИ: восстановление Карла III после операции займет около месяца

Телеканал Sky News отметил, что в ближайшие недели монарх не будет проводить встречи или участвовать в каких-либо мероприятиях, но "будет доступен для государственных вопросов"

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III будет восстанавливаться после плановой операции, перенесенной им в связи с увеличенной простатой, примерно в течение одного месяца. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По информации его источников, в ближайшие недели монарх не будет проводить встречи или участвовать в каких-либо мероприятиях. В то же время Его Величество "будет доступен для государственных вопросов" во время пребывания в лондонской больнице. После выписки он сможет работать с документами, добавил телеканал.

Карл III перенес операцию 26 января. В тот же день его супруга королева Камилла заявила, что монарх чувствует себя хорошо. Ранее в Букингемском дворце сообщили, что обнаруженное у Карла III новообразование доброкачественное, а сама процедура будет корректирующей. Как пояснили в Букингемском дворце, король разрешил обнародовать свой диагноз, чтобы привлечь внимание к необходимости профилактики заболеваний предстательной железы и ранней диагностики рака простаты.

Карл III был госпитализирован в частную больницу в районе Вестминстер. Там же сейчас находится супруга старшего сына монарха, принца Уэльского Уильяма, 42-летняя принцесса Уэльская Кэтрин. 16 января она перенесла операцию на брюшной полости и должна провести в больнице около двух недель.