"Нафтогаз Украины" спустя три дня устранил проблемы после масштабного сбоя

Компания ранее сообщала о масштабной кибератаке на свои серверы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" восстановила работу онлайн-сервисов спустя три дня после масштабной кибератаки.

"Наши сервисы возобновили работу. Все технические проблемы с вебсайтами и кол-центром устранены", - говорится в сообщении на странице компании в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

25 января "Нафтогаз Украины" и "Газораспределительные сети Украины" заявили о масштабной кибератаке на свои серверы. Позже поступили сообщения о сбоях в работе сервисов "Укржелдороги", "Укрпочты", а также "Укртрансбезопасности" и системы "Путь", созданной для пропуска через границу страны мужчин-волонтеров и водителей. Работа системы пропуска и сайта "Укртрансбезопасности" была восстановлена 26 января.