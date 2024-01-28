Псковские поисковики установили имена еще 12 красноармейцев

Им помог московский центр "Солдатский медальон"

ПСКОВ, 28 января. /ТАСС/. Поисковому отряду "Штурм", который является одним из самых крупных в Псковской области, удалось установить имена 12 красноармейцев, погибших в боях за оборону и освобождение территории региона в годы Великой Отечественной войны. Помог в этом поисковикам московский центр "Солдатский медальон", сообщил ТАСС заместитель командира поискового отряда "Штурм" Сергей Колендо.

"Мы подсчитали, что за последний год достигли беспрецедентных успехов в поисковой деятельности: в ходе поисковых экспедиций по местам боев времен Великой Отечественной войны нам удалось установить вчетверо больше имен погибших бойцов, чем годом ранее. Установлены имена 12 красноармейцев, это очень большая цифра. Примечательный факт - много было найдено уральских бойцов, вероятно они были очень дисциплинированными и чаще других заполняли свои солдатские медальоны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в предыдущие годы поисковикам удавалось установить лишь два или три имени советских военнослужащих. "У многих красноармейцев была практика такая, что мало кто заполнял медальоны, так как у солдат было суеверие: если ты заполнишь медальон, то тебя обязательно убьют. Поэтому немногие бойцы заполняли. Но обнаруженные в ходе экспедиций бойцы, погибшие в 1941 году, возможно, были менее суеверными", - добавил Колендо.

Он также отметил, что поисковики уже смогли найти родственников пяти военнослужащих. "Работа по установлению имен продолжается. Помогают в поисках неравнодушные люди, а также московские коллеги из центра "Солдатский медальон". Среди установленных имен - жители Челябинской области, Пермского края и Белоруссии", - добавил собеседник агентства.

Оккупация территории немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 годах нанесла народному хозяйству района серьезный урон. Более 11 тыс. великолучан, то есть каждый седьмой житель района, погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Останки 16 516 солдат и офицеров Красной Армии покоятся в 31 воинском захоронении района. В районе Великих Лук активно действовали партизанские отряды. В самом городе в 1941-1942 годах существовала патриотическая антифашистская подпольная организация.

Для Псковской области сохранение памяти о событиях времен Великой Отечественной войны имеет очень важное значение. На территории региона за годы оккупации фашистами было уничтожено более 5 тыс. деревень, убито 71 тыс. мирных жителей. Более 192 тыс. граждан СССР были отправлены на принудительные работы в Германию. В конце августа 2021 года Псковский областной суд признал нацистские преступления, совершенные на территории региона в годы Великой Отечественной войны, геноцидом народов Советского Союза.