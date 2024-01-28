В Татарстане на участке трассы М-12 вновь будут взимать плату

Как сообщили в государственной компании "Автодор", участок от Канаша до Шали полностью освобожден от снега

ТАСС, 28 января. Режим платности возобновляется на участке трассы М-12 "Восток" в Татарстане, сообщается в Telegram-канале государственной компании "Автодор".

"С 00:01 29 января на участке 684 - 836 км возобновляется режим платности с учетом полной ликвидации последствий на проезжей части и обочинах", - говорится в сообщении.

С 06:00 17 января оплата на участке от Канаша до Шали (684 - 836 км М-12 "Восток") не взималась.

В госкомпании отметили, что трасса М-12 в республике полностью освобождена от снега. В "Автодоре" попросили водителей ориентироваться на реальные дорожные условия, соблюдать ПДД и избегать резких маневров.