Украинский штаб по вопросам военнопленных заявил о хакерской атаке

В ведомстве добавили, что в целях безопасности "на определенное время будет ограничен доступ к некоторым функциям и ресурсам"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Координационный штаб по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки Минобороны Украины заявил, что зафиксировал хакерскую атаку на свои информационные ресурсы.

"Сегодня зафиксирована DDoS-атака на информационные ресурсы координационного штаба", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В штабе заявили, что в целях безопасности "на определенное время будет ограничен доступ к некоторым функциям и ресурсам". Сроки действия ограничений не уточняются.

25 января "Нафтогаз Украины" и "Газораспределительные сети Украины" сообщили о масштабной кибератаке на свои серверы. Позже поступили данные о сбоях в работе сервисов "Укржелдороги", "Укрпочты", а также "Укртрансбезопасности" и системы "Путь", созданной для пропуска через границу страны мужчин-волонтеров и водителей. Функционирование системы пропуска и сайта "Укртрансбезопасности" было восстановлено 26 января. В свою очередь в "Нафтогазе" сообщили о возобновлении работы онлайн-сервисов лишь 28 января.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.