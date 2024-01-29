В Канаде международным телемостом отметили годовщину снятия блокады Ленинграда

Участники мероприятия почтили память погибших, а также прослушали выступление ветеранов Великой Отечественной войны

ОТТАВА, 29 января. /ТАСС/. Русскоязычная община Канады отметила 80-летие полного снятия блокады Ленинграда, проведя телемост с городами России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Об этом корреспонденту ТАСС в воскресенье сообщил президент Международной ассоциации друзей Санкт-Петербурга Алексей Дымов, который выступил одним из главных организаторов мероприятия.

"Мы провели уникальный телемост с участием Торонто, Санкт-Петербурга, Алма-Аты, Чолпон-Аты (Киргизия) и Худжанда (Таджикистан). Таким образом, мы объединили выходцев из бывшего СССР, так как Великая Отечественная война затронула каждую семью, затронула нас всех, - сказал Дымов. - Наш памятный вечер - это и предостережение от повторения пережитых, но почему-то забытых политиками кошмаров собственных народов".

Как рассказал организатор, поздравления участникам встречи направила, в том числе, "блокадница и народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, ветераны из бывших республик СССР, а также представители МИД РФ". "Наш вечер памяти также посетил 107-летний ветеран Великой Отечественной войны Виктор Ульянович Хоменко, который был участником Битвы за освобождение Ленинграда", - сообщил Дымов. Во время телемоста его участники почтили память погибших ленинградцев и защитников города, прослушали выступление ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, читали стихи и пели песни.

Дымов сообщил, что Международная ассоциация друзей Санкт-Петербурга готовится к съемкам фильма "Ветераны Второй мировой войны". "Это международный проект с участием ветеранов СССР и стран антигитлеровской коалиции. Основная идея фильма - заявить, что однажды Запад и Восток объединились в борьбе со злом", - сказал он.

В организации телемоста также приняли участие представители Канадской ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР и Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В этот день успешно завершилась Красносельско-Ропшинская операция войск Ленинградского фронта "Январский гром", итогом которой стало полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады, длившейся 872 дня. Битва за Ленинград началась в июле 1941 года и завершилась в августе 1944 года, в ней погибли около 1 млн советских военнослужащих и более 800 тыс. человек из числа мирного населения. Точное число жертв блокады историки не могут назвать до сих пор.