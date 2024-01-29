Между Сахалином и материком после циклона восстановили морское сообщение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 января. /ТАСС/. Морское сообщение между Сахалином и Хабаровским краем восстановлено после непогоды в Татарском проливе, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта Сахалинской области.

"Паромная переправа работает", - рассказал собеседник агентства.

Паромная переправа прекратила работу 22 января в связи со штормом в Татарском проливе. 27 января Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области сообщило о возобновлении перевозок, однако спустя несколько часов по погодным условиям паромная переправа закрылась вновь.